„Unser Ziel ist es, weiterhin offensiv zu bleiben“

Mader: Der Zeitaufwand wird sicherlich noch viel größer sein und auch wir als Trainerteam müssen uns in der Bundesliga weiterentwickeln. Die Videoanalysen werden viel intensiver sein, dazu kommen noch zusätzliche Pressetermine usw. Wichtig ist, die Trainingsplanungen möglichst optimal zu gestalten und ich würde auch gerne mit Martin (Schneider) weitermachen. Da sind wir dran, eine Lösung zu finden, damit er auch in der Bundesliga an meiner Seite steht.