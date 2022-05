Lustenau-Goalie Schierl: „Brutal emotional“

Alle 29 Saisonpartien hat Austria-Lustenau-Goalie Domenik Schierl durchgespielt. Somit gehört dem 27-jährigen Pongauer ein großer Anteil am Zweitliga-Titel und Aufstieg in die Bundesliga. Der mit dem 2:1 am Freitag in Horn vor der letzten Runde fixiert wurde. Danach fielen sich die hunderte mitgereiste Lustenau-Fans mit den Spielern in die Arme. Schierl sprach Samstag mit der „Krone“ über: