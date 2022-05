„Polizei brachte mir gestohlenen Wagen zurück“

Auto in Favoriten gefunden

„Am Donnerstag erhielt ich dann um 20 Uhr einen Anruf der Polizei, die mir mitteilte, dass mein Wagen wieder aufgefunden wurde“, so Hagljan. Und zwar in Favoriten, mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet, aber sonst alles in Ordnung. Hagljan weiter: „Die Beamten haben wirklich einen super Job gemacht, und mir tut es echt leid, dass ich am Telefon gegenüber der Polizei so patzig war!“