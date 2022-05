Kärnten: ÖBB fordern Mobilitätskonzept bei Events

„Kärnten ist ein Veranstaltungsland. Unzählige Leute kommen zu Großevents zu uns angereist“, sagt Reinhard Wallner, der ÖBB-Regionalmanager. Und so werde es auch am 25. und 26. Mai sein, wenn die deutsche Band Rammstein im Wörthersee-Stadion ein Bühnenfeuerwerk abbrennen wird. „Wir müssen dafür die Sitzplätze in Zügen sogar verdoppeln.“ Und das koste natürlich Geld. „Das können und wollen wir nicht mit unseren alltäglich vergünstigten Ticketangeboten allein stemmen, wir müssen ja auch Personal dafür aufstocken und die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten.“