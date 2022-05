Geballte Frauenpower und Spitzensport in Wien

Jeder Schritt zählt. Nicht nur beim persönlichen Lauf, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Unter dieser Prämisse ist es den Veranstaltern des Österreichischen Frauenlaufs Ilse Dippmann und Andreas Schnabl heuer nicht nur gelungen, wieder unzählige Frauen und Mädchen zu mehr Bewegung, Wohlbefinden und Selbstbewusstsein zu bringen, sie konnten auch ca. 28.500 Euro an Spendengeldern sammeln. Das Geld geht in die Flüchtlingshilfe (Ukraine), an die Frauenhäuser, das Laufprojekt „Run2gether“ und den Österreichischen Nachwuchs.