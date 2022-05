Ein Abschied mit Symbolkraft

„Wahlvorschlag“, steht in fetter und kursiver Schrift auf dem Zettel, der am schwarzen Brett ausgehängt wurde. Am Dienstag steht bei Steyr Automotive eine Betriebsratswahl an. Soweit, so unspektakulär, könnte man auf den ersten Blick meinen. Ist es aber nicht. Denn gewählt wird die neue Vertretung der Angestellten. Grund: Thomas Kutsam verlässt mit Ende Mai das Unternehmen, das derzeit noch vorwiegend für Lkw-Hersteller MAN Aufträge abwickelt, in Richtung Bildungskarenz.