Pläne für Deponie in Stainz nun endgültig geplatzt

Groß war die Aufregung im Ort, als die Pläne für eine Bodenaushubdeponie am Bürschtiweg im Stainzer Ortsteil Rossegg bekannt wurden. Zwischen sieben und 30 Lkw am Tag an 50 Tagen im Jahr wären dorthin gefahren; die Anrainer befürchteten Lärm, Überlastung der Gemeindestraße und einen Verlust der Lebensqualität. Deswegen sammelten sie viele Unterschriften gegen die Deponie.