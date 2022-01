Stainzer sorgen sich um Ausverkauf der Heimat

Szenenwechsel in das Café Lex am Stainzer Hauptplatz, ein beliebter Treffpunkt für Einheimische. Der Engelweingarten ist natürlich auch hier regelmäßig Gesprächsthema. „Vor allem bei den alteingesessenen Stainzern“, sagt Betreiber Franz Lex. „Für die örtliche Bevölkerung hat dieser wunderschöne Platz einen hohen sentimentalen Wert“, wirft ein Gast gleich ein. Er befürchtet außerdem, dass die geplanten Chalets - auch wenn sie der Bauherr nicht so nennen will - nicht nur für Urlaubsgäste sind, sondern als Ferienhäuser veräußert werden.