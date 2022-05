Neuer US-Import für Footballer aus Hohenems

Der Defensivexperte ist 24 Jahre jung und aus Arizona, wo er zunächst für eines der besten Highschool-Teams des Bundesstaates spielte und dann ans Glendale Community College und später die Baker University im Mittleren Westen, in Kansas, wechselte. Zuletzt setzte er sein Talent für Galgos in Tijuana (Mex), südlich von San Diego ein. „John ist ein physisch starker Spieler, der schnell und intelligent ist“, so die lobenden Worte von Coach Tyler Harlow.