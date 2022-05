Blitz schlug in Baum ein: Waldbrand ausgelöst

Ein Waldbrand in Kirchberg in Tirol hielt am Dienstagnachmittag die Feuerwehren der Umgebung auf Trab. Mehrere Stunden mussten die Einsatzkräfte die Flammen in schwer zugänglichem Gebiet bekämpfen, bevor alle Glutnester bekämpft waren. Auslöser dürfte ein Blitzeinschlag in einen Baum gewesen sein.