Was beobachten Sie in der Woche der Artenvielfalt?

Tag der Parke

Am 24. Mai wird der europäische Tag der Parke gefeiert - ein Datum, an dem alle Nationalparke und Schutzgebiete auf ihre Erfolge zurückblicken. Aus diesem Anlass lädt der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel Familien ein, den Nationalpark kennenzulernen. Wann? Am 24. Mai, ab 14 Uhr.