Die Implosion der MFG: Freude bei den anderen

Unbestätigten Gerüchten zufolge knallten am Wochenende bei einigen Kärntner Parteien die Sektkorken. Schließlich hatte am Samstag die Impfgegner-Partei MFG eine Implosion der Sonderklasse hingelegt - inklusive Abgang von Alexander Todor-Kostic. Ein paar Prozente wären bei der Landtagswahl schon abgefallen, querulatorisches Image hin oder her oder auch deshalb.