Garage stand in der Nacht plötzlich in Vollbrand

Am Dienstag um 02.43 Uhr wurden die Feuerwehren Braunau und Ranshofen zu einem Brandeinsatz im Ortsteil Laab in Braunau alarmiert. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einer Garage. Da das Bauwerk an zwei Wohnhäuser angrenzt, wurden zwei Einsatz-Abschnitte gebildet, um den Brand von beiden Seiten zu bekämpfen und die benachbarten Gebäude zu schützen. Dies war notwendig, da aufgrund der Rauchentwicklung an den Fassaden der angrenzenden Häuser eine Brandausbreitung nicht mehr auszuschließen war.