Schülerin (14) schlug mit Gesicht am Boden auf

Am Montag um 7.30 Uhr war die junge Friesacherin mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als sie versuchte in Längsrichtung eine Gehsteigkante zu überfahren. Sie stürzte daraufhin mit ihrem Rad und schlug mit dem Gesicht am Boden auf. „Sie wurde von ihrer Mutter ins Krankenhaus Friesach gebracht“, berichtet die Polizei.