Rätselraten nach mysteriösem Paragleiter-Absturz

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr soll im Bereich des Schattenwandwegs in der Vorarlberger Gemeinde Weile, unterhalb eines Steinbruches ein Paragleiter mit rot-orangem Schirm abgestürzt sein. Laut der Person, die das meldete, hätte der Gleitschirmflieger stark an Höhe verloren. Es hätte sich dabei nicht um ein Flugmanöver gehandelt. Den Aufprall hätte der Zeuge aufgrund einer Geländekuppe aber nicht mehr wahrnehmen können.