Löscheinsatz bei Brand in Hackschnitzel-Anlage

Am frühen Sonntagabend wurde auf einem Hof in Raggal bemerkt, dass die Hackschnitzel-Trockungsanlage in Brand geraten war. Die alarmierten Feuerwehren aus Blons, Ludesch, Sonntag und Raggal, die mit insgesamt zehn Löschfahrzeugen und 75 Florianis anrückten, konnten die starke Rauchentwicklung sowie das Feuer eindämmen und eine weitere Ausbreitung verhindern.