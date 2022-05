25-jähriger Pilot mit Gleitschirm abgestürzt

Glück im Unglück hatte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Spittal. Der junge Gleitschirmpilot unternahm einen Flug von der Emberger Alm in Berg im Drautal. Im Bereich der Weinberger Alm in Dellach klappte der Gleitschirm in einer Höhe von etwa 2000 Metern aufgrund von Thermikproblemen ein. Der Pilot zog daraufhin in einer Höhe von 200 Metern den Notschirm und stürzte unkontrolliert in einen Jungwald ab. Der Schirm verfing sich in einem Baum. Der Pilot musste vom Team des Rettungshubschraubers C7 mittels Seil geborgen werden. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Laut Einsatzkräfte erlitt der 25-Jährige nur leichte Verletzungen.