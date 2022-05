Radlobby kritisiert Kärntens Radmasterplan

„Seit 2020 haben wir jedes Jahr mehr als 50 Maßnahmen für die Radmobilität in Kärnten umgesetzt, sowie jährlich Budgets zwischenfünfund sechs Millionen Euro für Radprojekte zur Verfügung gestellt“, berichteten die beiden Landesräte am Freitag: „Auch für 2022 stehen wieder zahlreiche Projekte an. Insgesamt werden heuer sechs Millionen Euro investiert werden, um das Netz weiter auszubauen.“