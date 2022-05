An JKU 328 mal Nein zu dieser Digitalisierungs-TU

Der Senat, eines von drei Leitungsgremien der JKU, hat ja im gerade laufenden Begutachtungsverfahren für das Gründungsgesetz schwerste Bedenken gegen die neue Uni am Linzer Campus angemeldet – wir haben am Sonntag berichtet. Am Sonntag hat auch der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal an der JKU seine Stellungnahme hochgeladen, mitgetragen von 328 Unterstützern und unterzeichnet von TNF-Prof. Bernhard Jakoby aus dem Vorsitzteam.