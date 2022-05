Polizei stoppt sowohl Alko- als auch Drogenlenker

In Jennersdorf versuchte ein Mofa-Fahrer der Anhaltung zu entkommen. In Tauka wurde er schließlich gestoppt. Da zeigte sich auch der Grund für die Flucht: Das Mofa war ordentlich frisiert und umgebaut worden. Kennzeichen weg und Anzeige! Technisch alles andere als einwandfrei war auch ein VW Golf, den Beamte in Mattersburg wegen eines lauten Auspuffs anhielten. Wie sich herausstellte, war der Katalysator defekt. Darauf gab der Lenker zu, vorübergehend einen anderen Kat eingebaut zu haben, um das Pickerl zu bekommen. Danach habe er diesen wieder gegen den defekten Katalysator getauscht.