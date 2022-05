Das Bonner Provisorium und das EM-Finale

Erfahrungsgemäß lässt sich schlechter Laune leicht vorbeugen, indem man nicht über die am Horizont dräuende Winter-Wüsten-Weltmeisterschaft (WWWM) in Qatar schreibt, sondern gleich zwei Jahre nach 2024 weiterspringt. Dann wird nämlich in Deutschland die Europameisterschaft der Buben stattfinden, die allein schon wegen der Frage, welche Gruppendritten sich aufgrund der höheren Punktzahl, der besseren Tordifferenz, der größeren Anzahl erzielter Tore, der größeren Anzahl Siege, der Fair-Play-Wertung und so weiter für das Achtelfinale qualifizieren werden, ein Höchstmaß an Spannung verspricht. Nicht mehr spannend ist dagegen die Frage, wo das Finale stattfinden wird; da ist kürzlich die Wahl auf das Berliner Olympiastadion gefallen. Soso.