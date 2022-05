Schüssel: „Wir müssen lernen, wieder zu kämpfen“

ÖVP-Klubobmann August Wöginger brach in seiner Rede eine Lanze für Türkis-Grün - man habe trotz Krisenbewältigung einiges weitergebracht. So zählte er etwa die ökosoziale Steuerreform, den Ausbau der erneuerbaren Energien oder das Pflegepaket auf. Man gehe mit der Koalition jetzt in die zweite Halbzeit, „und wir werden diese auch zu Ende spielen“, versicherte er.