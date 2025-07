Wiener-Klubs kennen ihre möglichen Quali-Gegner

Die Wiener Austria und Rapid kennen jetzt ihre möglichen nächsten Gegner in der Qualifikation zur UEFA Conference League. Die Auslosung am Montag ergab, dass die Austria bei Erfolg gegen Spaeri aus Georgien in der nächsten Runde auf den Verlierer der Partie Banik Ostrava (Tschechien) gegen Legia Warschau (Polen) treffen. Rapid hingegen winkt bei einem Triumph gegen FK Decic aus Montenegro ein Duell gegen den Sieger der Paarung Dundee United (Schottland) gegen UNA Strassen (Luxemburg).