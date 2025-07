WM-Gold für Alexandri-Schwestern in Technik-Kür!

Nach Gold im Free bei der WM 2023 in Fukuoka und der verletzungsbedingten Pause bei der WM in Doha 2024 ist es ihr zweiter WM-Titel und ihre bereits vierte WM-Medaille mit noch zweimal Bronze in Budapest 2022. Dienstag schwimmt ihre Drillings-Schwester Vasiliki zu WM-Abschluss noch im Free-Finale. Im Vorkampf hat sie Rang fünf belegt, im Technik-Finale ist sie mit Rang vier ganz knapp an einer Medaille gescheitert.