Senior (72) spurlos aus Krankenhaus verschwunden

Seit Sonntag fehlt vom 72-jährigen Einheimischen jede Spur. Der Mann habe am Vormittag das Krankenhaus verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt. „Der Abgängige ist gesundheitlich beeinträchtigt. Mögliche Aufenthaltsorte sind in Innsbruck in der Sternwartestraße oder Andreas-Hofer-Straße sowie in Affenhausen“, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.