Festival styriarte zieht positive Bilanz zum 40er

Die Musik hat das „Potenzial zum Wiederaufrichten der Seelen“ – so formulierte es Intendant Mathis Huber bei der Eröffnung der diesjährigen Jubiläums-Ausgabe der styriarte am 19. Juni und so schloss sich der Kreis beim Abschlusskonzert von Jordi Savall Sonntagabend in der Grazer Helmut-List-Halle. Nur etwas mehr als eine Woche vor der Eröffnung hatte der Amoklauf am Gymnasium Dreierschützengasse das Land tief erschüttert. „Das war direkt vor unserer Nase“, sagt Huber. Man plante die Eröffnung komplett um und bot Betroffenen an, Konzerte gratis zu besuchen. „Einige haben das auch getan.“