Gomez feiert das „schönste Jahr meines Lebens“

Selena Gomez hat anlässlich ihres 33. Geburtstags am Dienstag auf ein bewegendes Jahr zurückgeblickt. Die Sängerin und Schauspielerin sprach in einem Instagram-Post von einer „unglaublichen Reise“, die sie sehr dankbar mache und sie voller „Vorfreude und Hoffnung“ in die Zukunft blicken lasse.