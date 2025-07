Tödlicher Absturz vor Augen des Lebensgefährten

Paar war schon im unteren Bereich des Weges

„Der Steig ist nur für sehr erfahrene Bergsteiger. Die beiden waren super ausgerüstet“, erklärt Lisa Marx von der Bergrettung Ebensee. Das bergerfahrene Paar kam ohne Probleme am Gipfel an. Auch der Abstieg verlief am Anfang ohne große Schwierigkeiten. Bis ein Fehltritt plötzlich eine wahre Tragödie auslöste. Bereits im unteren Bereich des Schafluckensteiges in Ebensee stieg die Frau auf einen Stein, woraufhin ausgerechnet dieser wegbrach.