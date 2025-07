Warum man jetzt auf das innere Gefühl hören sollte

Jetzt ist die perfekte Zeit, um neue kreative Projekte zu starten. Die Sonne im Löwen schenkt uns Selbstvertrauen, Strahlkraft und Lust auf Ausdruck. Gleichzeitig haben wir – dank der Konstellation mit Neptun - einen intensiveren Zugang zu unserer Intuition. „Gerade in dieser Woche spüren wir deutlicher, was uns wirklich Freude bereitet, was uns nährt und was uns müde macht“, so Astrologin Astrid Hogl-Kräuter. Wer mutig ist und auf das innere Bauchgefühl hört, könne jetzt wichtige Impulse setzen, sei es im Beruf, in der Kunst oder ganz einfach im persönlichen Alltag. Zugleich warnt die Astrologin vor hitzigen Reibereien in Partnerschaft und Beruf: Die Venus-Mars-Spannung kann für Konflikte sorgen, die besser mit Ruhe und Reflexion als mit Worten gelöst werden sollten.