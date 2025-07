Misolic vor Auftaktspiel: „Ich kenne ihn gut!“

„Die Atmosphäre am Platz gibt mir sehr viel“

Dass ihm das ATP-Sandplatzturnier liegt, ist kein Geheimnis. 2022 schaffte es der Österreicher souverän bis ins Finale, nur der Spanier Roberto Bautista Agut stoppte das „Tennismärchen“. „Ich freue sehr, wieder hier dabei sein zu können. Auch die Vorfreude auf mein Auftaktmatch am Dienstag ist groß. Ich hoffe, dass das Stadion voll sein wird. Die Atmosphäre am Platz gibt mir sehr viel, denn da kann ich noch mehr aus mir herausholen und noch besseres Tennis spielen“, schilderte Misolic.