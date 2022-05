Nach 20 Jahren Pension zurück ins Klassenzimmer

Zukunft ist ungewiss

Über die Flucht aus der Heimat wird aber kaum gesprochen, hier ist man vorsichtig: „Man weiß nicht, was sie wirklich erlebt haben. Aber wenn sie darüber reden wollen, hören wir alle gerne zu und sind da.“ Ob die Schüler auch im Herbst noch in Vorchdorf sind, ist ungewiss: „Falls sie noch da sind, wollen wir sie vollständig in die normalen Klassen integrieren. Wir hoffen ja alle, dass doch noch Frieden kommt, und die wollen alle zurück in ihre Heimat“, so Kienesberger.