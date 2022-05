Deutsche (67) dachte, sie bekäme eine Million Euro

Erst seit kurzem lebt die 67-jährige deutsche Staatsbürgerin in Bodensdorf im Bezirk Feldkirchen, schon machte sie Bekanntschaft mit der örtlichen Polizeistelle. Nachdem sie über zwei Jahre lang insgesamt mehrere zehntausend Euro auf diverse Konten in Europa überwiesen hatte, erstattete die Deutsche nun Anzeige. Sie habe vor zwei Jahren eine Person in den Sozialen Netzwerken kennengelernt, die ihr einen Gewinn in Höhe von einer Million Euro versprochen habe. Sie erhielt immer wieder Aufforderungen per Mail, Geld einzuzahlen. Vom „Gewinn“ hat sie jedoch nie was gesehen.