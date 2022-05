Das Tödliche an der Sprache der NS-Zeit

„Ich will Sprache erkunden“

Noch vor seinem Tod stiftete das Ehepaar Bäcker vom Erlös des Verkaufs des literarischen Nachlasses an die Österreichische Nationalbibliothek einen Literaturpreis, den Heimrad-Bäcker-Preis. Unter den fünf aktuellen Preisträgern, die ähnlich experimentell mit Wörtern umgehen wie Bäcker, ist auch die Vorarlbergerin Lisa Spalt, die in Linz lebt. „Ich versuche zu erkunden, wie Menschen mit Sprache Welt herstellen: die zerstörerischen und die Hoffnung gebenden Seiten. Der Heimrad-Bäcker-Preis bedeutet mir daher sehr viel“, sagt sie zur „Krone“.