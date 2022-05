Weinbauschule in Eisenstadt setzt auf E-Lastenrad

Die Weinbauschule in Eisenstadt führt eine Vinothek und einen kleinen Kiosk, in dem man die in der Lehranstalt hergestellten Produkte kaufen kann. Nun gibt es für Schüler und Pädagogen eine Erleichterung: Ein elektrisches Lastendreirad, mit dem die Ware vom Feld direkt zum Verkaufsstand gebracht werden kann.