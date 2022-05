Wiener Höhenretter bargen Verlobungsring

Dem kleinen Sohn war der Verlobungsring seiner Mutter durch ein Gitter in einen zehn Meter tiefen Schacht gefallen. Ehrensache für die Höhenretter, die den Vorfall als Trainingseinsatz angingen. Die Einsatzkräfte „verlegten eine Routineübung in der Zentralfeuerwache kurzfristig an einen anderen Ort in der Wiener Innenstadt und bereiteten der vor dem Krieg nach Wien geflüchteten Mutter und ihrem Sohn eine Riesenfreude“, erklärte Brandkommissär Jürgen Figerl.