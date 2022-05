Wolfurter Publikumsliebling mit offener Zukunft

Auch wenn es am Ende nicht zum Aufstieg in die erste Liga reichte, begeisterten Wolfurts Volleyballer in der abgelaufenen Saison mit tollen Leistungen. Hauptverantwortlich für den Höhenflug der Hofsteiger: Angreifer Jan Jalowietzki. Doch ob der 26-jährige Publikumsliebling auch in der kommenden Saison im „Wölfe“-Trikot zuschlagen wird, ist offen...