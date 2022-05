Wohnung überflutet: Bei Drogen-Anbau eingeschlafen

Zwei Zelte für Anbau in Wohnung

Der Mann wirkte zwar orientierungslos, war aber ansprechbar und gab an, dass es im gut gehe. In der Küche fanden die Beamten ein neun Quadratmeter großes Zelt mit 42 mit Tonkugeln gefüllten Plastiktöpfen. Ein weiteres Zelt, das acht Quadratmeter umfasste, endteckten sie im Zimmer daneben, das rund zwei Zentimeter unter Wasser stand. Vor diesem befanden sich fünf mit Wasser gefüllte Regentonnen. Beide Zelte verfügten über ein Bewässerungssystem.