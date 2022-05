Neuer Oberalmer Vorplatz soll „Ruheoase“ werden

Eigentlich wollte man auch das „Maibaum-Loch“ – also jene Vertiefung im Boden, in die der Maibaum platziert wird – um einige Meter versetzen. Aber: „Das hätte uns knapp 100.000 Euro mehr gekostet, weil wir da unzählige Leitungen neu verlegen hätten müssen“, sagt Haslauer. Der neue Vorplatz des Gemeindeamtes wird noch in diesem Jahr fertig. „Es soll eine kleine Ruheoase werden“, sagt der Bürgermeister.