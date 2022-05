Rätselhaften Fällen auf der Spur ein Leben lang

Im Februar 2015 wurde er dann in das Burgenland zugeteilt. Eines der erschütterndsten Ereignisse erlebte Schuch hautnah mit, das Drama um 71 tote Flüchtlinge in einem Kühl-Lkw auf der A4 bei Parndorf. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. „Diese Tragödie bewegte ganz Europa“, erinnert sich der Oberst. Immer wieder musste der Profi-Ermittler in besonders heiklen Fällen viel (kriminalistisches) Gespür beweisen, so wie im August 2020 beim Mord an einem 21-Jährigen in Mörbisch: Ertränkt!