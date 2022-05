Geschlossen! Immer mehr Banken machen dicht

Digitalisierung wird immer relevanter

Onlinebanking und Digitalisierung sind die wesentlichen Gründe für die Schließungen. „Im ländlichen Raum wird Onlinebanking genauso intensiv genutzt wie in Städten“, betont Stockbauer. Dadurch sinke auch der Bedarf an Bankfilialen am Land. „Die Kundenfrequenz reduziert sich gerade dort drastisch.“ Verstärkt wurde dieser Rückgang auch durch Corona. Trotzdem wollen die heimischen Kreditinstitute weiter auf persönlichen Kundenkontakt setzen und das Serviceangebot in den aktuell 294 Kärntner Bankfilialen so gut es geht aufrechterhalten.