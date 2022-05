Schüler übten bei Pilotprojekt das Ehrenamt

Schrauben, kochen, pflanzen und mehr

Nach einführenden Workshops konnten die Schüler mit anpacken. So wurde etwa im Care Café der Abfallwirtschaft an Geräten geschraubt, für die Young Caritas der „Coffee to help“ am Hauptplatz gereicht, für Streetwork gekocht und Essen ausgegeben, oder für die Abteilung Stadtgrün sogar ein Biotop saniert und bepflanzt. Auch die Kinder und Jungendanwaltschaft, der Samariterbund und die Wasserrettung waren bei der Aktion mit dabei.