Jetzt sicher durch Kärnten radeln

Bis 30. September werden in Kärnten im Rahmen der Aktion „Kärnten radelt 2022“ wieder gemeinsam Kilometer gesammelt: Für den Klimaschutz, um die Geldbörse zu entlasten und aus Freude an der Bewegung. Mitmachen geht ganz einfach: Radkilometer absolvieren und in einer App eintragen. Mit etwas Glück gewinnt man auch noch tolle Preise. Alle Infos zur Aktion sind auf kaernten.radelt.at zu finden.