Grüner Pass lief nach dem viertem Stich ab

Der vierte Stich wird derzeit für Über-80-Jährige und Personen ab 65 mit Vorerkrankungen empfohlen. Josef R. aus Pasching gehört zur zweiten Gruppe und will so gut es geht gegen Corona gewappnet sein. Also vereinbarte er die Auffrischungsimpfung bei seiner Hausärztin. „Meine Frau und ich haben den vierten Stich erhalten. Aber dann stand am Impfzertifikat statt 4. Dosis die für uns unverständliche Anmerkung 1/2“, berichtet der 68-Jährige. Weil das bei beiden auftrat, schließt er ein Versehen aus.