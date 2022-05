Hards Predragovic sucht weiterhin seine Rolle

Auch wenn in der HLA Meisterliga der Halbfinal-Traum Hard gegen Bregenz geplatzt ist, am Freitag um 18 Uhr stehen sich die Erzrivalen im Halbfinale des ÖHB-Cups in der Sporthalle am See gegenüber. Dabei laufen die favorisierten Roten Teufel beim Final Four in Bestbesetzung auf. Bregenz muss nach dem Viertelfinal-Trauma in der Liga zudem einige Verletzte vorgeben. Eine Frage vor dem Ländle-Derby ist, spielen die Harder mit zwei oder drei Rechtshändern im Rückraum?