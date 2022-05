Nach Wanderung vermisst: Tiroler tot aufgefunden

Tödliches Alpindrama am Donnerstag im Tiroler Oberland: Nachdem ein 57-jähriger Einheimischer nicht von einer Wanderung zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden war, wurde in Stams (Bezirk Imst) eine große Suchaktion eingeleitet. Stunden später wurde der Alpinist tot in einer Rinne aufgefunden. Er war über einen Felsabsatz in die Tiefe gestürzt.