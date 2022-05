77-Jähriger fing um 44 Jahre jüngeren Einbrecher

Um 15.50 Uhr wurden Polizisten in Linz in die Schillerstraße gerufen, da es anscheinend zwischen zwei Männern zu Streitigkeiten gekommen wäre. Eingetroffen wurde klar, dass es sich bei den zwei „streitenden“ um Täter und Opfer nach einem Einbruch handelte.

Das Opfer, ein 77-jähriger Linzer, gab an, dass er gegen 15.45 Uhr zurück zu seiner Wohnung kam und als er die Tür aufschloss, hörte er Geräusche aus der Wohnung und auf einmal liefen zwei ihm unbekannte Personen mit zwei vollen Taschen aus seiner Wohnung. Das Opfer verfolgte die beiden Täter zu Fuß bis zur Kreuzung mit der Südtirolerstraße. Dort teilten sich die zwei Flüchtenden auf und der 77-Jährige konnte einen der Täter, einen 33-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Linz, fassen.