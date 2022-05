Lilihill droht mit Klage: Bis zu 100 Millionen

Aufsichtsräte involviert?

Spannend ist die Frage: Wer sind „alle jene Personen“ gegen die sich die Drohung richtet? Lilihill-Sprecher Seifried will nicht bestätigen, dass es sich unter anderen um die Aufsichtsräte handelt. Seifried: „Die Richtigen werden sich betroffen fühlen.“ Und die 100 Millionen? Seifried: „Das wurde laut Gutachten von einer führenden internationalen Steuerberatung ermittelt.“ Von allen Seiten befeuert wird die Gerüchteküche. So sei Orasch in der Aufsichtsratssitzung „hochgradig nervös“ gewesen.