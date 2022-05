Corona: Gates rechnet in neuem Buch mit Trump ab

Scharfe Angriffe auf Reaktion der US-Regierung

All das seien keine revolutionären Erkenntnisse, aber sie seien bei der Corona-Pandemie auch in reichen Ländern doch zum Teil erschreckend missachtet worden, schreibt Gates - und greift vor allem die USA scharf an: „Die Reaktion des Weißen Hauses im Jahr 2020 war katastrophal. Präsident Trump und seine hochrangigen Berater spielten die Pandemie herunter und gaben der Bevölkerung abgrundtief schlechte Ratschläge. Es ist unglaublich, aber die Bundesbehörden weigerten sich, untereinander Daten auszutauschen.“ Auf der anderen Seite hätten unzählige Helfer weltweit, beispielsweise in Krankenhäusern, „heroische Arbeit“ geleistet.