Die Vizebürgermeisterinnen auf der Überholspur

Seit einem halben Jahr steht die Bezirksfrauenvorsitzende Rita Stenger der Marktgemeinde Siegendorf als Bürgermeisterin vor. Sie wird als eine von sieben SPÖ-Spitzenkandidatinnen in die Gemeinderatswahl gehen. In Eisenstadt-Umgebung treten weiters die Vizebürgermeisterinnen aus Donnerskirchen, Mörbisch, Steinbrunn, Oslip, Eisenstadt und Zillingtal an.