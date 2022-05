Diese Regeln gelten bei der heurigen Zentralmatura

Termine in der kommenden Woche

Nach Latein und Griechisch folgt am Dienstag (3. Mai) für alle die Mathematik-Matura. Am Donnerstag (5. Mai) findet Deutsch, am Freitag (6. Mai) Englisch statt. Zur Französisch-Matura treten Maturanten und Maturantinnen am nächsten Dienstag (10. Mai) an, am Mittwoch alle Spanisch-Maturanten. Italienisch macht am 12. Mai den Abschluss.